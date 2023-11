PrÃ©cipitations abondantes en Tunisie : Enregistrement des pluies dans 17 gouvernorats ces derniÃ¨res 24h

Précipitations abondantes en Tunisie : Enregistrement des pluies dans 17 gouvernorats ces dernières 24h

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), des précipitations ont été observées dans 17 gouvernorats du pays au cours des dernières 24 heures.

Beni M’Tir et Aïn Drahem, situés dans le gouvernorat de Jendouba, ont enregistré les plus fortes quantités de pluie, avec respectivement 53 mm et 41 mm.

D’après la même source, une accumulation de 16 mm de pluie a été relevée dans cinq autres gouvernorats du pays, à savoir Béja, Monastir, Nabeul, Bizerte, et Jendouba.

Retrouvez ci-dessous le détail des quantités de pluies par gouvernorat:

Gnetnews