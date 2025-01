Premier League : Nul spectaculaire entre Liverpool et Man Utd

Ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Premier League, Liverpool a été accroché par Manchester United à Anfield (2-2). Gakpo et Salah pour les Reds. Martinez et Traoré pour les Red Devils. Les joueurs d’Arne Slot restent tout de même larges leaders avec 6 points d’avance sur Arsenal avec un match en plus à jouer.