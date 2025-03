Premier League : Arsenal domien Chelsea sans trop forcer

Arsenal n’a pas eu à véritablement forcer son talent pour s’imposer devant Chelsea (1-0), ce dimanche, et cela tombait plutôt bien puisque les Gunners ne semblaient pas avoir une marge énorme non plus. Ils ont ouvert le score rapidement. Arsenal conforte ainsi sa deuxième place en Premier League, avec quatre points d’avance sur Nottingham Forest, troisième, mais douze de retard sur Liverpool.