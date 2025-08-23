Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds

23-08-2025

Arsenal a décroché une victoire impressionnante 5-0 à domicile contre Leeds United lors de la deuxième journée de Premier League à l’Emirates Stadium. Après un début de match plus équilibré, les Gunners ont trouvé la faille grâce à un but de Jurrien Timber à la 33ème minute. Ce but a débloqué la rencontre et Arsenal a continué de mettre la pression. Juste avant la mi-temps, Bukayo Saka a doublé la mise, donnant une avance confortable aux locaux avant de regagner les vestiaires.

La domination d’Arsenal s’est confirmée en seconde période, avec un but précoce de Viktor Gyökeres à la 47ème minute, qui a rapidement éteint les espoirs de Leeds. La performance a été couronnée par un deuxième but pour Jurrien Timber, scellant le score à 4-0. Cette victoire écrasante permet à Arsenal de se positionner en tête du classement de la Premier League et de confirmer son statut de favori pour le titre.

