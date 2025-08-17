Premier League : Arsenal s’offre Man Utd

17-08-2025

Arsenal a débuté sa campagne de Premier League par une victoire difficile mais précieuse face à Manchester United. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Riccardo Calafiori à la 13ème minute sur un coup de pied arrêté.

Bien que Manchester United ait dominé la possession du ballon et se soit créé de nombreuses occasions (21 tirs au total, dont 7 cadrés, contre 9 tirs pour Arsenal), les Mancuniens n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, se heurtant à une défense solide d’Arsenal et à un excellent David Raya dans les buts.

Le match a été intense et disputé, surtout en fin de match, où Manchester United a tenté le tout pour le tout pour arracher l’égalisation. Cependant, Arsenal a tenu bon et a réussi à conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Cette victoire permet à Arsenal de commencer la saison avec trois points importants, tandis que Manchester United se retrouvera à devoir analyser son manque d’efficacité devant le but pour les prochains matchs.

