Premier League : Brighton renverse Chelsea à Stamford Bridge

Brighton a réalisé un retournement de situation spectaculaire pour s’imposer 3-1 contre Chelsea à Stamford Bridge. Les Blues avaient pourtant pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but d’Enzo Fernández. Cependant, le match a basculé en début de seconde période lorsque le défenseur de Chelsea, Trevoh Chalobah, a reçu un carton rouge.

Profitant de leur supériorité numérique, les Seagulls ont égalisé par l’intermédiaire de Danny Welbeck, avant que Maxim De Cuyper ne donne l’avantage aux visiteurs dans les arrêts de jeu, et Welbeck n’assure la victoire avec un troisième but tardif, laissant Chelsea s’incliner à domicile pour la première fois de la saison.