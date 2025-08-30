Premier League : Burnley perd à Old Trafford ! Prestation au dessus de la moyenne pour Mejbri

Manchester United a décroché sa première victoire de la saison en Premier League dans un match riche en rebondissements à Old Trafford, s’imposant 3-2 face à Burnley. Après avoir mené deux fois au score grâce à un but contre son camp de Josh Cullen et une réalisation de Bryan Mbeumo, les Red Devils ont été rejoints à deux reprises par des buts de Lyle Foster et Jaidon Anthony. La délivrance est venue dans le temps additionnel, lorsque Bruno Fernandes a converti un penalty après que Jaidon Anthony ait commis une faute sur Amad Diallo.

Titulaire pour Burnley, Hannibal Mejbri a participé activement au jeu offensif de son équipe avant d’être remplacé à la 65e minute. Il a eu l’occasion d’ouvrir le score, mais sa frappe depuis l’intérieur de la surface est passée au-dessus de la barre transversale. Sa prestation a été jugée moyenne par les médias spécialisés, qui lui ont attribué une note de 6,2 sur 10.