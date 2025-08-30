Premier League : Chelsea enchaîne contre Fulham

Chelsea a décroché une victoire précieuse de 2-0 contre Fulham lors de la troisième journée de la Premier League. Le match, disputé à Stamford Bridge, a vu les Blues prendre l’avantage juste avant la mi-temps grâce à un but de João Pedro. Le score a été scellé par un penalty transformé par Enzo Fernandez à la 56e minute.

Bien que Fulham ait opposé une résistance, les Londoniens ont assuré l’essentiel et enchaînent une deuxième victoire consécutive, portant leur total à sept points depuis le début de la saison.