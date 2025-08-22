Premier League : Chelsea liquide West Ham

22-08-2025

Chelsea a écrasé West Ham sur le score de 5 buts à 1 lors de la deuxième journée de Premier League, au London Stadium. Malgré un match nul lors de la première journée contre Newcastle, les Blues ont démontré toute leur force offensive en prenant rapidement l’avantage avec trois buts en première mi-temps, inscrits par João Pedro, Pedro Neto et Enzo Fernández.

En seconde période, la domination de Chelsea s’est poursuivie avec des buts d’Enzo Fernández et de Chalobah, confirmant leur supériorité sur le terrain. Les Hammers, quant à eux, n’ont pu sauver l’honneur qu’avec un seul but. Cette victoire permet à Chelsea de se hisser en tête du classement de Premier League, tandis que West Ham reste en bas du tableau avec deux défaites consécutives.

