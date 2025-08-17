Premier League : Chelsea rate le coche face à Palace

Ce derby londonien a été un match frustrant pour Chelsea, qui n’a pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions et a été tenu en échec à domicile par une solide équipe de Crystal Palace.

​Le tournant du match s’est produit à la 13ème minute, lorsque Crystal Palace a cru ouvrir le score grâce à un superbe coup franc d’Eberechi Eze. Cependant, après un long recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), le but a été annulé en raison d’une obstruction d’un joueur de Palace (Marc Guehi) sur le mur de Chelsea.

​Chelsea a dominé la possession du ballon (71%) et a eu plus de tirs (19 contre 12), mais s’est heurté à une défense de Crystal Palace bien organisée. Le manque de créativité des Blues, notamment de leurs nouvelles recrues offensives, a été mis en évidence.

​Malgré une fin de match où Chelsea a poussé pour obtenir la victoire, notamment avec des tentatives de Liam Delap et Andrey Santos, le score est resté vierge.

​Ce résultat est une excellente performance pour Crystal Palace, qui repart de Stamford Bridge avec un point précieux, tandis que Chelsea devra s’améliorer dans le secteur offensif pour les prochains matchs.