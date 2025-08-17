Premier League : Chelsea rate le coche face à Palace
Ce derby londonien a été un match frustrant pour Chelsea, qui n’a pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions et a été tenu en échec à domicile par une solide équipe de Crystal Palace.
Le tournant du match s’est produit à la 13ème minute, lorsque Crystal Palace a cru ouvrir le score grâce à un superbe coup franc d’Eberechi Eze. Cependant, après un long recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), le but a été annulé en raison d’une obstruction d’un joueur de Palace (Marc Guehi) sur le mur de Chelsea.
Chelsea a dominé la possession du ballon (71%) et a eu plus de tirs (19 contre 12), mais s’est heurté à une défense de Crystal Palace bien organisée. Le manque de créativité des Blues, notamment de leurs nouvelles recrues offensives, a été mis en évidence.
Malgré une fin de match où Chelsea a poussé pour obtenir la victoire, notamment avec des tentatives de Liam Delap et Andrey Santos, le score est resté vierge.
Ce résultat est une excellente performance pour Crystal Palace, qui repart de Stamford Bridge avec un point précieux, tandis que Chelsea devra s’améliorer dans le secteur offensif pour les prochains matchs.