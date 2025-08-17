Premier League : Chelsea rate le coche face à Palace

17-08-2025

Ce derby londonien a été un match frustrant pour Chelsea, qui n’a pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions et a été tenu en échec à domicile par une solide équipe de Crystal Palace.

​Le tournant du match s’est produit à la 13ème minute, lorsque Crystal Palace a cru ouvrir le score grâce à un superbe coup franc d’Eberechi Eze. Cependant, après un long recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), le but a été annulé en raison d’une obstruction d’un joueur de Palace (Marc Guehi) sur le mur de Chelsea.

​Chelsea a dominé la possession du ballon (71%) et a eu plus de tirs (19 contre 12), mais s’est heurté à une défense de Crystal Palace bien organisée. Le manque de créativité des Blues, notamment de leurs nouvelles recrues offensives, a été mis en évidence.

​Malgré une fin de match où Chelsea a poussé pour obtenir la victoire, notamment avec des tentatives de Liam Delap et Andrey Santos, le score est resté vierge.

​Ce résultat est une excellente performance pour Crystal Palace, qui repart de Stamford Bridge avec un point précieux, tandis que Chelsea devra s’améliorer dans le secteur offensif pour les prochains matchs.

ES Tunis : Zinedine Kada n'ira pas à Zarzis

17-08-2025

Italie : Le Milan élimine Bari de la Coupe

17-08-2025

Club Africain : Plus de peur que de mal pour Mesmari

17-08-2025

Afrobasket 2025 : Première victoire pour la Tunisie

17-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L'effondrement d'un mur, l'eff

18-04-2025

