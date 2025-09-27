Premier League : City piétine Burnley ! Cinq minutes pour Mejbri

Manchester City s’est imposé 5-1 contre Burnley à l’Etihad Stadium, malgré une première mi-temps disputée. Les Citizens ont ouvert le score sur un malheureux but contre son camp de Maxime Estève (12e) après une action de Jérémy Doku, mais Jaidon Anthony a égalisé pour Burnley (38e) après un tir dévié de Rúben Dias, portant le score à 1-1 à la pause.

C’est en seconde période que Manchester City a fait la différence, reprenant l’avantage grâce à Matheus Nunes (61e) sur une tête d’Erling Haaland, avant que Maxime Estève ne marque un second but contre son camp (65e). Finalement, Erling Haaland a ajouté un doublé en fin de match (90e, 90e+2), scellant une large victoire pour l’équipe de Pep Guardiola.

L’international tunisien Hannibal Mejbri a gait son entrée à la 88eme minute du match remplaçant son coéquipier Anthony.