Premier League : City tombe devant Tottenham

Manchester City a été surpris à domicile par Tottenham, s’inclinant 2 à 0 à l’Etihad Stadium. Malgré une nette possession du ballon et de nombreuses occasions, les Citizens n’ont pas su trouver le chemin des filets. Les efforts d’Erling Haaland, pourtant en forme en ce début de saison, se sont heurtés à une défense des Spurs solide et un gardien, Guglielmo Vicario, en grande forme.

Profitant d’un jeu de transition efficace, Tottenham a fait preuve d’un réalisme clinique en marquant sur ses rares occasions. Cette victoire inattendue est un véritable coup de tonnerre dans cette deuxième journée de Premier League, plaçant les Spurs dans le haut du tableau. Pour Manchester City, cette défaite est un sérieux avertissement et relance les questions sur leur capacité à rivaliser en défense.