Premier League : City tombe devant Tottenham

23-08-2025

Manchester City a été surpris à domicile par Tottenham, s’inclinant 2 à 0 à l’Etihad Stadium. Malgré une nette possession du ballon et de nombreuses occasions, les Citizens n’ont pas su trouver le chemin des filets. Les efforts d’Erling Haaland, pourtant en forme en ce début de saison, se sont heurtés à une défense des Spurs solide et un gardien, Guglielmo Vicario, en grande forme.

Profitant d’un jeu de transition efficace, Tottenham a fait preuve d’un réalisme clinique en marquant sur ses rares occasions. Cette victoire inattendue est un véritable coup de tonnerre dans cette deuxième journée de Premier League, plaçant les Spurs dans le haut du tableau. Pour Manchester City, cette défaite est un sérieux avertissement et relance les questions sur leur capacité à rivaliser en défense.

Fil d'actualités

La Liga : Le Barça commence par une remuntada

23-08-2025

Handball : Voici les résultats de la première journée

23-08-2025

Serie A : Milan commence mal sa saison

23-08-2025

Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds

23-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds
Angleterre Premier League : Une heure de jeu pour Hannibal Me
Angleterre Premier League : City tombe devant Tottenham
Angleterre Premier League : Chelsea liquide West Ham

Fil d'actualités

La Liga : Le Barça commence par une remuntada

23-08-2025

Handball : Voici les résultats de la première journée

23-08-2025

Serie A : Milan commence mal sa saison

23-08-2025

Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds

23-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025