Premier League-J05 : Arsenal et City se quittent bons amis

Dans un choc de Premier League très disputé, Arsenal et Manchester City se sont quittés sur un match nul (1-1). Les visiteurs ont ouvert le score rapidement grâce à Erling Haaland à la 9ème minute, qui a su profiter d’une contre-attaque pour tromper le gardien adverse.

Les Gunners, dominants dans la possession du ballon, ont longtemps buté sur une solide défense de City avant de trouver la faille en fin de match. C’est Gabriel Martinelli qui a égalisé pour Arsenal à la 90+3ème minute, arrachant ainsi le point du match nul sur le fil.