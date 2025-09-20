Premier League-J05 : Liverpool d’offre le derby de la Mersey

20-09-2025

Liverpool a maintenu son début de saison parfait en Premier League en s’imposant lors du derby de la Mersey, bien que la victoire ait été plus compliquée que prévu. Les Reds ont dominé la première mi-temps et ont rapidement pris l’avantage grâce à des buts de Ryan Gravenberch et Hugo Ekitike.

Ryan Gravenberch a ouvert le score à la 10e minute avec une belle frappe. Il a été nommé homme du match pour sa performance complète, incluant une passe décisive sur le deuxième but.

Hugo Ekitike a doublé la mise à la 29e minute.

Cette victoire permet à Liverpool de conforter sa place en tête du classement de la Premier League avec 15 points en 5 matchs. Pour Everton, c’est la première défaite depuis la première journée de championnat.

