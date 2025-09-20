Premier League-J05 : Man Utd domine Chelsea

20-09-2025

Manchester United a décroché une victoire 2-1 cruciale face à Chelsea à Old Trafford dans un match de Premier League marqué par un scénario fou. La rencontre a basculé très tôt avec l’expulsion du gardien de Chelsea, Robert Sanchez, dès la 5e minute. Manchester United a profité de sa supériorité numérique pour prendre un avantage de deux buts avant la mi-temps grâce à Bruno Fernandes (14e) et Casemiro (37e), ce dernier étant également expulsé pour un second carton jaune juste avant la pause.

En deuxième période, les deux équipes, réduites à 10 contre 10, ont livré une bataille serrée. Chelsea a réduit l’écart par l’intermédiaire de Trevoh Chalobah à la 80e minute, mais Manchester United a tenu bon jusqu’à la fin, s’accrochant à une victoire ô combien importante pour mettre fin à une série de résultats décevants.

