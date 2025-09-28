Premier League-J06 : Arsenal passe in-extremis chez Newcastle

28-09-2025

Arsenal a arraché une victoire spectaculaire 2-1 contre Newcastle United à St James’ Park dans un match de Premier League, grâce à deux buts tardifs. Newcastle avait pris l’avantage en première mi-temps par Nick Woltemade (34e), et a longtemps tenu ce score avant qu’Arsenal n’égalise à la 84e minute grâce à une tête experte de Mikel Merino.

Alors que le temps additionnel s’écoulait, le défenseur d’Arsenal, Gabriel, est monté sur un corner pour inscrire le but de la victoire à la 96e minute, assurant les trois points pour les Gunners dans la course au titre.

