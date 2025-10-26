Premier League-J08 : Arsenal de justesse ! City tombe face à Villa

Arsenal s’est imposé de justesse 1-0 face à Crystal Palace à l’Emirates Stadium, une victoire qualifiée de « la plus grande de la saison » par l’entraîneur Mikel Arteta en raison de la difficulté rencontrée face à une équipe de Palace bien organisée. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Eberechi Eze à la 39e minute, l’ancien joueur des Eagles reprenant acrobatiquement un ballon de volée après un corner.

Malgré une performance peu brillante et une pression tardive de Crystal Palace, les Gunners ont tenu bon défensivement pour arracher les trois points et prendre quatre longueurs d’avance en tête du classement de la Premier League.

Aston Villa – Manchester City

Aston Villa a créé la surprise en s’imposant 1-0 face à Manchester City à Villa Park, mettant ainsi fin à la série d’invincibilité de l’équipe de Pep Guardiola depuis fin août. Le seul but de la rencontre a été marqué par Matty Cash à la 19e minute, d’une frappe puissante à la suite d’un corner joué à ras de terre.

Malgré une possession de balle en faveur des Citizens, les Villans ont fait preuve d’une discipline défensive remarquable et ont mis en difficulté City qui a eu du mal à se créer de véritables occasions. Cette défaite surprenante permet à Arsenal de prendre six points d’avance en tête du classement de la Premier League.