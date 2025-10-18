Premier League-J08 : Arsenal gagne et reste en tête du classement

Arsenal a conservé la tête de la Premier League en s’imposant sur la pelouse de Fulham ce samedi à Craven Cottage lors de la 8ème journée.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 58ème minute par Leandro Trossard.

Cette victoire permet aux Gunners d’étirer leur impressionnante série d’invincibilité à huit matches en Premier League (sept victoires, un nul) et de revenir en tête du classement avec 19 points, juste devant Manchester City (16 points) et Liverpool (15 points, mais un match en moins).