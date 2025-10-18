Premier League-J08 : Chelsea déroule chez Forest

18-10-2025

Chelsea s’est imposé 3-0 face à Nottingham Forest à l’issue de cette rencontre de Premier League disputée au City Ground, scellant ainsi la troisième défaite consécutive à domicile de Forest et aggravant la pression sur l’entraîneur Ange Postecoglou.

Après une première mi-temps sans but, malgré des occasions pour les deux équipes, Chelsea a pris le large en seconde période grâce à un but de la tête de l’académicien Josh Acheampong à la 49e minute, suivi rapidement d’un coup franc direct de Pedro Neto à la 52e minute. Malgré les tentatives de réaction de Nottingham Forest, dont un tir d’Igor Jesus sur la barre transversale et le poteau, Reece James a clos la marque à la 84e minute d’une volée après un corner, assurant les trois points pour les Blues, qui ont néanmoins terminé le match à dix après l’expulsion de Malo Gusto à la 87e minute. Les buteurs pour Chelsea sont Josh Acheampong, Pedro Neto et Reece James.

