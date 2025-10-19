Premier League-J08 : Man Utd se paye Liverpool

Manchester United a remporté une victoire cruciale et inattendue sur le terrain de son grand rival, Liverpool, sur le score de 2-1 lors d’un match de Premier League intense à Anfield, mettant fin à l’invincibilité des Reds à domicile contre United depuis 2016. Les Red Devils ont pris l’avantage dès la deuxième minute grâce à un but de Bryan Mbeumo, qui est devenu le plus rapide de cette confrontation dans l’ère Premier League.

Malgré une forte domination de Liverpool, matérialisée par l’égalisation de Cody Gakpo à la 78e minute (après que le Néerlandais eut touché les montants à plusieurs reprises), c’est Harry Maguire qui a donné la victoire à Manchester United de la tête sur corner à la 84e minute, offrant un succès retentissant aux hommes de Ruben Amorim.