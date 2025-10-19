Premier League-J08 : Man Utd se paye Liverpool

19-10-2025

Manchester United a remporté une victoire cruciale et inattendue sur le terrain de son grand rival, Liverpool, sur le score de 2-1 lors d’un match de Premier League intense à Anfield, mettant fin à l’invincibilité des Reds à domicile contre United depuis 2016. Les Red Devils ont pris l’avantage dès la deuxième minute grâce à un but de Bryan Mbeumo, qui est devenu le plus rapide de cette confrontation dans l’ère Premier League.

Malgré une forte domination de Liverpool, matérialisée par l’égalisation de Cody Gakpo à la 78e minute (après que le Néerlandais eut touché les montants à plusieurs reprises), c’est Harry Maguire qui a donné la victoire à Manchester United de la tête sur corner à la 84e minute, offrant un succès retentissant aux hommes de Ruben Amorim.

Fil d'actualités

Mondial U20 : Le Maroc domine l’Argentine et soulève le troph

20-10-2025

Serie A-J07 : Le Milan prend seul la tête du classement

19-10-2025

CL-AFR : Les résultats des matchs de dimanche

19-10-2025

Premier League-J08 : Man Utd se paye Liverpool

19-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J08 : Man Utd se paye Liverpool
Angleterre Premier League-J08 : Arsenal gagne et reste en tê
Angleterre Premier League-J08 : Man City assure contre Everto
Angleterre Premier League-J08 : Chelsea déroule chez Forest

Fil d'actualités

Mondial U20 : Le Maroc domine l’Argentine et soulève le trophée

20-10-2025

Serie A-J07 : Le Milan prend seul la tête du classement

19-10-2025

CL-AFR : Les résultats des matchs de dimanche

19-10-2025

Premier League-J08 : Man Utd se paye Liverpool

19-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025