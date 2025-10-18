Premier League-J08 : Man City assure contre Everton

18-10-2025

Manchester City s’est imposé 2-0 face à Everton à l’Etihad Stadium, prolongeant ainsi sa série d’invincibilité contre les Toffees et remontant au classement de la Premier League. Après une première mi-temps vierge de but malgré quelques opportunités pour Everton, les Citizens ont fait la différence en seconde période grâce à un doublé de leur attaquant vedette.

Erling Haaland a d’abord ouvert le score à la 58e minute d’une tête plongeante à la suite d’un coup franc, avant de doubler la mise seulement quatre minutes plus tard, à la 62e minute, en reprenant un centre en retrait de Savinho. Ce doublé a permis à Manchester City de gérer tranquillement la fin de la rencontre et de s’assurer les trois points. Les deux buteurs sont Erling Haaland.

