Premier League-J08 : Quatrième défaite de rang pour Liverpool

Brentford a infligé une défaite douloureuse à Liverpool en s’imposant 3-2 à domicile, confirmant la mauvaise passe des Reds en Premier League. Les Bees ont rapidement pris l’avantage grâce à Dango Ouattara (5e) et Kevin Schade (45e), mais Liverpool a réduit l’écart juste avant la pause par Milos Kerkez (45e+5).

En seconde période, Igor Thiago a redonné deux buts d’avance à Brentford sur penalty (60e), et malgré un but tardif de Mohamed Salah (89e) qui mettait fin à sa disette, les visiteurs n’ont pas réussi à égaliser, concédant ainsi leur quatrième défaite consécutive en championnat. Cette victoire permet à Brentford de remonter au milieu du tableau tandis que Liverpool chute à la sixième place.