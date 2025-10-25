Premier League-J08 : Quatrième défaite de rang pour Liverpool

25-10-2025

Brentford a infligé une défaite douloureuse à Liverpool en s’imposant 3-2 à domicile, confirmant la mauvaise passe des Reds en Premier League. Les Bees ont rapidement pris l’avantage grâce à Dango Ouattara (5e) et Kevin Schade (45e), mais Liverpool a réduit l’écart juste avant la pause par Milos Kerkez (45e+5).

En seconde période, Igor Thiago a redonné deux buts d’avance à Brentford sur penalty (60e), et malgré un but tardif de Mohamed Salah (89e) qui mettait fin à sa disette, les visiteurs n’ont pas réussi à égaliser, concédant ainsi leur quatrième défaite consécutive en championnat. Cette victoire permet à Brentford de remonter au milieu du tableau tandis que Liverpool chute à la sixième place.

Fil d'actualités

Premier League-J08 : Quatrième défaite de rang pour Liverpool

25-10-2025

Handball : Voici les résultats de la onzième journée

25-10-2025

Serie A-J08 : Le Napoli domine l’Inter et repasse premier

25-10-2025

Le Stade Tunisien gagne mais quitte la Coupe de la CAF

25-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J08 : Quatrième défaite de rang p
Angleterre Premier League-J09 : Man Utd enchaîne face à Bri
Angleterre Premier League-J08 : Man Utd se paye Liverpool
Angleterre Premier League-J08 : Arsenal gagne et reste en tê

Fil d'actualités

Premier League-J08 : Quatrième défaite de rang pour Liverpool

25-10-2025

Handball : Voici les résultats de la onzième journée

25-10-2025

Serie A-J08 : Le Napoli domine l’Inter et repasse premier

25-10-2025

Le Stade Tunisien gagne mais quitte la Coupe de la CAF

25-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025