Premier League -J10 : Arsenal domine Burnley ! Minutes anonymes de Mejbri

01-11-2025

Le match entre Burnley et Arsenal, qui s’est déroulé à Turf Moor pour le compte de la Premier League, a vu les Gunners s’imposer 2 à 0. Arsenal a rapidement pris l’avantage grâce à des buts de Viktor Gyökeres à la 14e minute et de Declan Rice à la 35e minute, confortant leur position en tête du classement. Malgré une performance énergique, l’équipe de Burnley n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, et le score de 2-0 est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final, permettant à Arsenal de maintenir son rythme en tête de la Premier League.

Hannibal Mejbri a fait son entrée en jeu en tant que remplaçant pour Burnley. Son apparition en fin de match a apporté de l’énergie, mais cela n’a pas suffi à changer le cours de la rencontre.

