Premier League-J10 : Chelsea s’offre le derby contre Tottenham

01-11-2025

Chelsea s’est imposé sur la plus petite des marges (0-1) face à Tottenham Hotspur lors du derby londonien au Tottenham Hotspur Stadium. Le seul but de la rencontre a été marqué par João Pedro à la 34e minute, concrétisant une action offensive suite à une récupération au milieu de terrain.

Bien que les Spurs aient cherché à revenir au score, notamment en fin de match, ils n’ont pas réussi à trouver la faille face à une défense solide des Blues. Cette victoire permet à Chelsea de revenir à égalité de points avec Tottenham au classement de la Premier League.

