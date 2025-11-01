Premier League-J10 : Liverpool se relève après quatre défaites

Liverpool a renoué avec la victoire en Premier League en battant Aston Villa 2 à 0 à Anfield, mettant fin à une série de mauvais résultats. Malgré une entame de match où les Villans ont touché le poteau et se sont montrés menaçants, les Reds ont trouvé la faille juste avant la mi-temps grâce à un but de Mohamed Salah (45’+2), profitant d’une erreur du gardien adverse, Emiliano Martinez.

En seconde période, Ryan Gravenberch a doublé la mise à la 58e minute, scellant la victoire et offrant à l’entraîneur Arne Slot un succès très important pour remonter au classement. Cette victoire permet à Liverpool de se relancer avant d’affronter le Real Madrid.