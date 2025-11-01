Premier League-J10 : Liverpool se relève après quatre défaites

01-11-2025

Liverpool a renoué avec la victoire en Premier League en battant Aston Villa 2 à 0 à Anfield, mettant fin à une série de mauvais résultats. Malgré une entame de match où les Villans ont touché le poteau et se sont montrés menaçants, les Reds ont trouvé la faille juste avant la mi-temps grâce à un but de Mohamed Salah (45’+2), profitant d’une erreur du gardien adverse, Emiliano Martinez.

En seconde période, Ryan Gravenberch a doublé la mise à la 58e minute, scellant la victoire et offrant à l’entraîneur Arne Slot un succès très important pour remonter au classement. Cette victoire permet à Liverpool de se relancer avant d’affronter le Real Madrid.

Fil d'actualités

La Liga-J11 : Le Real Madrid écrase Valence

01-11-2025

Serie A-J10 : La Juventus enchaine avec Spalletti

01-11-2025

Premier League-J10 : Liverpool se relève après quatre défaites

01-11-2025

Le Club Africain annonce la réouverture du virage nord pour le Derb

01-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J10 : Liverpool se relève après q
Angleterre Premier League-J10 : Chelsea s’offre le derb
Angleterre Premier League-J10 : Man Utd en échec chez Forest
Angleterre Premier League -J10 : Arsenal domine Burnley ! Min

Fil d'actualités

La Liga-J11 : Le Real Madrid écrase Valence

01-11-2025

Serie A-J10 : La Juventus enchaine avec Spalletti

01-11-2025

Premier League-J10 : Liverpool se relève après quatre défaites

01-11-2025

Le Club Africain annonce la réouverture du virage nord pour le Derby

01-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025