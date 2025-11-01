Premier League-J10 : Man Utd en échec chez Forest

01-11-2025

Le match de Premier League entre Nottingham Forest et Manchester United au City Ground s’est terminé sur un match nul spectaculaire de 2-2. Après avoir concédé l’ouverture du score à la 34e minute par Casemiro pour Manchester United, Nottingham Forest a réagi avec force en début de seconde période, prenant l’avantage grâce à des buts rapides de Morgan Gibbs-White (48e) et Nikola Savona (50e).

Cependant, Manchester United a réussi à arracher un point en toute fin de match grâce à un but égalisateur d’Amad Diallo à la 81e minute, concrétisant ainsi un match riche en rebondissements.

