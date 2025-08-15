Premier League : Liverpool commence par une victoire

Dans un match spectaculaire, Liverpool a débuté sa saison de Premier League avec une victoire à domicile face à Bournemouth.

C’est Hugo Ekitike, nouvelle recrue de Liverpool, qui a ouvert le score pour les Reds à la 36e minute, inscrivant ainsi son premier but en Premier League. Liverpool a dominé cette première période, rentrant aux vestiaires avec un avantage d’un but.

Gakpo a doublé la mise pour Liverpool à la 49e minute, donnant l’impression que le match était plié. Cependant, Bournemouth n’a rien lâché. Antoine Semenyo a relancé le suspense en réduisant l’écart à la 64e minute, avant de signer un doublé à la 76e pour égaliser et faire trembler Anfield.

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, Liverpool a trouvé les ressources pour l’emporter en fin de rencontre. Federico Chiesa a redonné l’avantage aux Reds à la 93e minute, et Mohamed Salah a scellé la victoire en inscrivant le quatrième but de son équipe à la 94e minute, sur un contre.