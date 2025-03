Premier League : Liverpool est inarrêtable

Liverpool a continué sa course effrénée vers un nouveau titre de champion en battant Southampton (3-1) dans un match comptant pour la 29e journée de Premier League.

Menés (0-1) à la pause suite à un but signé Will Smallbone (45e), les Reds ont réussi à renverser la tendance en seconde période grâce à un but de Darwin Nunez (51e) et deux penalties de Mohamed Salah (54e et 88e).

Après cette victoire, Liverpool prend, provisoirement, 16 points d’avance sur son dauphin, Arsenal qui compte deux matches en moins.