Premier League : Liverpool passe in extremis à Newcastle grâce à un jeune de 16 ans

25-08-2025

Liverpool s’est imposé sur le fil face à Newcastle dans un match palpitant qui s’est terminé sur le score de 3-2. Les Magpies ont ouvert le score grâce à Bruno Guimarães, mais les Reds ont rapidement réagi en inscrivant deux buts, notamment par l’intermédiaire de leur recrue Ekitike.

Alors que le match semblait se diriger vers une victoire de Liverpool, Newcastle est parvenu à revenir à 2-2 en fin de rencontre, créant la stupeur à St James’ Park.

C’est finalement le jeune remplaçant Ngumoha, 16 ans, qui a offert la victoire à Liverpool dans les ultimes instants du temps additionnel, scellant ainsi un succès dramatique et très disputé.

Fil d'actualités

Premier League : Liverpool passe in extremis à Newcastle grâce à

25-08-2025

Serie A : L’Inter liquide le Torino

25-08-2025

Ligue 1-J04 : Voici les arbitres désignés

25-08-2025

Ligue 1 : Le programme de la quatrième journée

25-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League : Liverpool passe in extremis à Ne
Angleterre Premier League : Man Utd fait match nul chez Fulha
Angleterre Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds
Angleterre Premier League : Une heure de jeu pour Hannibal Me

Fil d'actualités

Premier League : Liverpool passe in extremis à Newcastle grâce à un jeune de

25-08-2025

Serie A : L’Inter liquide le Torino

25-08-2025

Ligue 1-J04 : Voici les arbitres désignés

25-08-2025

Ligue 1 : Le programme de la quatrième journée

25-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025