Premier League : Liverpool passe in extremis à Newcastle grâce à un jeune de 16 ans

Liverpool s’est imposé sur le fil face à Newcastle dans un match palpitant qui s’est terminé sur le score de 3-2. Les Magpies ont ouvert le score grâce à Bruno Guimarães, mais les Reds ont rapidement réagi en inscrivant deux buts, notamment par l’intermédiaire de leur recrue Ekitike.

Alors que le match semblait se diriger vers une victoire de Liverpool, Newcastle est parvenu à revenir à 2-2 en fin de rencontre, créant la stupeur à St James’ Park.

C’est finalement le jeune remplaçant Ngumoha, 16 ans, qui a offert la victoire à Liverpool dans les ultimes instants du temps additionnel, scellant ainsi un succès dramatique et très disputé.