Premier League : Man Utd fait match nul chez Fulham

24-08-2025

Fulham et Manchester United se sont affrontés dans le cadre de la deuxième journée de la Premier League, au stade de Craven Cottage. Le match s’est terminé sur un score de parité, 1-1.

Le but de Manchester United a été marqué contre son camp par un joueur de Fulham à la 58ème minute. Fulham a ensuite égalisé grâce à un but de Emile Smith Rowe à la 73ème minute, assurant ainsi le partage des points. Ce résultat laisse Fulham et Manchester United respectivement à la 10ème et à la 15ème place du classement.

