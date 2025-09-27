Premier League : Man Utd prend l’eau chez Brentford

Brentford a infligé une défaite 3-1 à Manchester United lors du match de Premier League qui s’est déroulé samedi, accentuant la pression sur l’entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim. Les Bees ont pris l’avantage grâce à un doublé d’Igor Thiago en première mi-temps, avant que Benjamin Sesko ne réduise l’écart pour United avec son premier but pour le club.

L’espoir d’un retour des visiteurs a été brisé en seconde période lorsque le penalty de Bruno Fernandes a été superbement arrêté par le gardien Caoimhin Kelleher, et Mathias Jensen a scellé la victoire de Brentford dans les arrêts de jeu avec une frappe lointaine.