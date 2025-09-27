Premier League : Palace inflige sa première défaite à Liverpool

Crystal Palace a infligé à Liverpool sa première défaite de la saison en Premier League, en s’imposant sur le fil 2-1 à Selhurst Park. Malgré la domination de Liverpool en termes de possession, Palace a pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but précoce d’Ismaïla Sarr (9e) suite à un corner. Après une longue bataille au cours de laquelle Alisson a effectué plusieurs arrêts cruciaux, Liverpool a finalement égalisé tardivement grâce au remplaçant Federico Chiesa (87e).

Cependant, alors que le match semblait se diriger vers un match nul, le remplaçant Eddie Nketiah a marqué le but de la victoire pour les Eagles dans le temps additionnel (90e+7) sur une action qui faisait suite à une longue remise en jeu, scellant une défaite amère pour les Reds.