Premier League : Une heure de jeu pour Hannibal Mejbri contre Sunderland

Burnley a remporté son match à domicile contre Sunderland sur le score de 2-0, un résultat qui leur permet de se relancer après une défaite lors de la première journée.

Côté tunisien, Hannibal Mejbri a été aligné en tant que titulaire dans l’entrejeu de Burnley. Le jeune milieu de terrain a disputé 62 minutes de jeu avant d’être remplacé. Durant son temps sur le terrain, il n’a pas été directement impliqué dans les actions décisives de son équipe, n’enregistrant ni but ni passe décisive. Sa note est de 6.6, indiquant une performance solide mais sans éclat, qui s’est concentrée sur la distribution du ballon et le travail défensif.