Premier League : Une heure de jeu pour Hannibal Mejbri contre Sunderland

23-08-2025

Burnley a remporté son match à domicile contre Sunderland sur le score de 2-0, un résultat qui leur permet de se relancer après une défaite lors de la première journée. 

Côté tunisien, Hannibal Mejbri a été aligné en tant que titulaire dans l’entrejeu de Burnley. Le jeune milieu de terrain a disputé 62 minutes de jeu avant d’être remplacé. Durant son temps sur le terrain, il n’a pas été directement impliqué dans les actions décisives de son équipe, n’enregistrant ni but ni passe décisive. Sa note est de 6.6, indiquant une performance solide mais sans éclat, qui s’est concentrée sur la distribution du ballon et le travail défensif.

Fil d'actualités

La Liga : Le Barça commence par une remuntada

23-08-2025

Handball : Voici les résultats de la première journée

23-08-2025

Serie A : Milan commence mal sa saison

23-08-2025

Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds

23-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds
Angleterre Premier League : Une heure de jeu pour Hannibal Me
Angleterre Premier League : City tombe devant Tottenham
Angleterre Premier League : Chelsea liquide West Ham

Fil d'actualités

La Liga : Le Barça commence par une remuntada

23-08-2025

Handball : Voici les résultats de la première journée

23-08-2025

Serie A : Milan commence mal sa saison

23-08-2025

Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds

23-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025