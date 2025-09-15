Prévisions météo du 15 septembre : Baisse des températures et risques d’orages locaux

L’Institut national de la météorologie annonce, pour ce lundi 15 septembre 2025, un temps marqué par le passage de nuages sur l’ensemble du pays. Ceux-ci s’épaissiront progressivement dans l’après-midi sur les régions occidentales du centre et du sud, où des cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses pourraient se former.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud, avec une intensité généralement faible à modérée. La mer sera quant à elle calme à peu agitée.

Côté températures, une légère baisse est attendue : les maximales oscilleront entre 29 et 33 °C sur les zones côtières et les reliefs, et entre 34 et 38 °C dans le reste du pays.

