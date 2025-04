Prévisions météo du jeudi 10 avril : Légère hausse des températures et vents soutenus sur les côtes

Le temps s’annonce partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien ce jeudi 10 avril 2025, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Les vents souffleront du sud, relativement forts sur les régions côtières, et plus faibles à modérés à l’intérieur du pays. La mer sera agitée à très agitée, notamment sur les littoraux nord et est.

Côté températures, une légère hausse est attendue. Elles oscilleront entre 21 et 25°C dans l’extrême nord, 25 à 27°C dans les régions du centre, et jusqu’à 30°C dans le sud, notamment à Tozeur.

