Prévisions météo du jeudi 24 avril : Ciel partiellement nuageux et températures en hausse

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce pour la journée du jeudi 24 avril 2025 un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales prévues entre 18 et 23°C sur le nord et les hauteurs, tandis qu’elles oscilleront entre 24 et 29°C dans le reste des régions. Dans le sud-ouest du pays, le mercure pourrait grimper jusqu’à 31°C.

Côté mer, la situation restera agitée : elle sera localement très agitée sur le littoral nord et agitée à localement agitée sur les côtes orientales.

