Prévisions météo du lundi 10 mars : Temps nuageux avec pluies éparses au nord

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce pour ce lundi 10 mars 2025 un temps marqué par la présence de brouillard local en matinée, suivi de passages nuageux sur l’ensemble du pays. Ces nuages s’intensifieront progressivement dans l’après-midi sur les régions du nord, accompagnés de pluies éparses et d’orages temporaires dans l’extrême nord.

Les vents souffleront du secteur sud, de faible à modéré au nord, tandis qu’ils seront relativement forts dans le reste du pays, provoquant par endroits des tourbillons de sable.

Côté mer, elle sera peu agitée dans le golfe de Gabès, alors qu’elle s’annonce très agitée, voire localement agitée, sur le reste du littoral.

Les températures maximales oscilleront entre 23 et 27°C dans les régions nord et centre, et atteindront 29 à 34°C dans le sud du pays.

