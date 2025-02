PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du mardi 11 fÃ©vrier 2025 : Brouillard matinal et temps partiellement nuageux

Prévisions météo du mardi 11 février 2025 : Brouillard matinal et temps partiellement nuageux

L’Institut national de la météorologie annonce pour ce mardi 11 février 2025 un temps globalement stable, marqué par quelques nuages sur l’ensemble du pays et un ciel partiellement nuageux sur les régions du nord.

En matinée, des bancs de brouillard localisés sont attendus dans les régions nord et est du pays, avec une densité plus importante à proximité des côtes, des zones basses, des barrages et des vallées. Ce phénomène pourrait réduire la visibilité horizontale à moins de 800 mètres, avant une dissipation progressive à partir de 9 heures.

Les vents souffleront du secteur sud, avec une intensité faible à modérée. La mer sera agitée au nord et légèrement agitée le long des côtes orientales.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 16 et 18 degrés dans le nord et le centre, tandis qu’elles atteindront environ 19 degrés à l’extrême sud.

Gnetnews