Prévisions météo du mardi 18 mars : Temps instable et baisse des températures

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce pour ce mardi 18 mars 2025 un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, avec des passages nuageux plus denses l’après-midi sur les hauts plateaux de l’ouest du nord et du centre. Ces formations nuageuses seront accompagnées d’orages locaux et de pluies, avant de s’étendre progressivement aux régions de l’est.

Les vents souffleront du secteur Est, avec une intensité relativement forte, particulièrement près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable pourraient réduire la visibilité par endroits. Dans le reste du pays, ils seront de faible à modérée intensité.

La mer sera agitée à très agitée, nécessitant une vigilance accrue pour les activités maritimes.

Côté températures, une légère baisse est attendue. Les maximales oscilleront entre 17 et 22°C dans les régions du nord et du centre, tandis qu’elles varieront entre 24 et 30°C dans le sud, atteignant localement 33°C à l’extrême sud du pays.

