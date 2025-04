PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du vendredi 18 avril : LÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures et ciel partiellement voilÃ©

Prévisions météo du vendredi 18 avril : Légère hausse des températures et ciel partiellement voilé

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du vendredi 18 avril 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les températures connaîtront une légère hausse. Elles varieront entre 20 et 24°C dans les régions nord et ouest du pays, notamment sur les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 25 et 30°C ailleurs.

Les vents souffleront de secteur est, de faible à modérée intensité. La mer, quant à elle, sera généralement agitée, devenant localement très agitée par moments.

Gnetnews