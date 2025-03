Prévisions Météorologiques du 19 Mars 2025 : Temps variable avec pluies et vents forts

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce mercredi 19 mars 2025 un temps marqué par l’apparition de nuages passagers sur la plupart des régions, parfois denses au nord, au centre et au sud-est, accompagnés de quelques pluies éparses.

Les vents souffleront du secteur est, avec des intensités fortes près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable locaux entraîneront une réduction de la visibilité horizontale. Dans le reste du pays, les vents seront modérés.

La mer sera très agitée, localement agitée dans le golfe de Gabès.

Concernant les températures, elles varieront entre 16 et 22°C au nord, au centre et au sud-est, entre 24 et 29°C dans les autres régions, et atteindront 33°C dans l’extrême sud du pays.

