PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques : La Tunisie sous l’influence d’un anticyclone, tempÃ©ratures Ã©levÃ©es et risque d’orages dispersÃ©s

Selon l’Institut National de la Météorologie, la Tunisie est actuellement sous l’influence d’un anticyclone, ce qui a entraîné une augmentation des températures. Les températures attendues pour ce lundi 13 mai varieront entre 31 et 37 degrés, avec des valeurs légèrement plus basses dans les régions côtières du nord et du centre ainsi que dans la région du Cap Bon, où elles devraient osciller généralement entre 25 et 29 degrés.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions du pays, avec une augmentation progressive des nuages dans l’après-midi. Des prévisions indiquent également le développement possible de cellules orageuses, pouvant s’accompagner de pluies dispersées en quantités faibles à modérées, avec éventuellement des chutes de grêle dans des zones localisées.

