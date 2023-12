Prévisions météorologiques pour la nuit à venir en Tunisie

D’après l’Institut National de la Météorologie, la nuit à venir s’annonce sous des conditions météorologiques diverses à travers le pays, avec un ciel couvert et des perspectives de précipitations.

Un ciel fortement couvert prédominera, accompagné d’averses généralisées dans la plupart des régions. Ces pluies seront temporairement accompagnées d’activités orageuses et pourraient être abondantes dans la partie centrale-orientale et localement dans le sud.

Les vents seront relativement forts du secteur est, atteignant des vitesses de 20 à 40 km/h près des côtes, tandis qu’ils seront faibles à modérés, oscillant entre 15 et 30 km/h à l’intérieur des terres.

Les températures nocturnes varieront entre 6 et 10 degrés Celsius dans les zones montagneuses, et entre 11 et 14 degrés Celsius dans les autres régions.

Gnetnews