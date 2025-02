PrÃ©visions MÃ©tÃ©orologiques pour le 14 FÃ©vrier 2025 : Temps nuageux avec risques d’orages et de pluie

Prévisions Météorologiques pour le 14 Février 2025 : Temps nuageux avec risques d’orages et de pluie

Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps pour ce vendredi 14 février 2025 sera nuageux dans un premier temps, avec des formations nuageuses qui se feront progressivement plus lourdes en après-midi, notamment dans les régions du nord-ouest et du centre. Ces nuages seront accompagnés de pluies éparses, pouvant localement donner lieu à des orages.

Le vent soufflera modérément, venant du secteur nord au nord et au centre, et du secteur ouest au sud.

En ce qui concerne les températures, elles resteront stables. Les maximales varieront entre 11 et 14 degrés dans les hauts plateaux de l’ouest, du nord et du centre, tandis que dans le reste des régions, elles oscilleront entre 16 et 21 degrés.

Gnetnews