PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques pour le 3 avril 2025 : Temps lÃ©gÃ¨rement nuageux et conditions de vent variÃ©es

Prévisions météorologiques pour le 3 avril 2025 : Temps légèrement nuageux et conditions de vent variées

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps de ce jeudi 3 avril 2025 sera caractérisé par des nuages légers sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les vents souffleront du secteur est, avec une intensité forte dans la région de Serrat et au sud du pays, où des cercles sableux localisés sont à prévoir. Dans les autres régions, les vents seront plus faibles à modérés.

Quant à la mer, elle sera très agitée dans la région de Serrat et dans le golfe de Gabès, tandis qu’elle sera agitée sur le reste du littoral.

Concernant les températures, elles varieront selon les zones : entre 20 et 25 degrés dans le nord, le centre et le sud-est du pays, autour de 18 degrés dans les zones tribales et les hauts plateaux, et entre 26 et 30 degrés dans le reste des régions. Le thermomètre pourrait atteindre 34 degrés dans l’extrême sud de la Tunisie.

