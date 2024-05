PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques pour le mardi 14 mai 2024 : Nuages et lÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures sur l’ensemble du pays

Prévisions météorologiques pour le mardi 14 mai 2024 : Nuages et légère hausse des températures sur l’ensemble du pays

D’après les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour la journée de mardi 14 Mai 2024, le ciel sera partiellement voilé sur l’ensemble du territoire tunisien, avec une intensification des nuages en soirée, surtout dans les régions nordiques et occidentales.

Les vents souffleront principalement de l’est dans le nord du pays et du sud dans le centre et le sud, avec une force relativement soutenue sur les côtes et variant de faible à modérée ailleurs.

La mer sera peu agitée à agitée.

Les températures connaîtront une légère hausse, oscillant entre 24 et 29 degrés Celsius sur les régions côtières et en altitude, tandis qu’elles oscilleront entre 30 et 36 degrés Celsius ailleurs, atteignant même 38 degrés Celsius dans le Sud-ouest.

