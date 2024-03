Prévu en 2024, le recensement général de la population et de l’habitat au centre d’un Conseil ministériel

Le 13ème recensement général de la population et de l’habitat a été au centre d’un conseil ministériel, tenu vendredi 15 Mars 2024 sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, en présence de plusieurs ministres notamment ceux de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des Affaires sociales, de l’Economie et de la Planification, de l’Industrie, du Commerce, de l’Agriculture, de la Santé, de l’Enseignement supérieur, des Technologies de la Communication, de l’Equipement, des Domaines de l’Etat et du Tourisme.

Le locataire de la Kasbah a affirmé la nécessité de réunir toutes les conditions propices, notamment logistiques, pour faire réussir ce rendez-vous statistique national pendant l’année 2024.



Le ministre de l’Economie et de la Planification a présenté un exposé détaillé autour du 13ème recensement général de la population et de l’habitat et ses étapes de réalisation.

Ce recensement décennal sera réalisé, en s’appuyant sur un recensement numérique, afin de présenter des données géographiquement prouvées, d’améliorer l’exhaustivité du recensement, garantir la qualité des données collectées, et d’écourter les délais de publication des résultats du recensement.

Ce recensement requiert une importance capitale, étant la source principale de production de statistiques précises et détaillées autour de la population et des logements, de l’évolution des conditions de vie des familles et des indicateurs de développement. Comme il aidera à jeter le premier noyau d’un registre statistique de la population, outre l’élaboration d’une stratégie nationale des données.

Gnetnews