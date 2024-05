Projet EDUNET 10 : La transformation numÃ©rique de l’Ã‰ducation en Tunisie

Projet EDUNET 10 : La transformation numérique de l’Éducation en Tunisie

Une vidéo a été partagée aujourd’hui, 27 mai 2024, à la 59e Assemblée générale de la Banque Africaine de Développement (BAD), mettant en lumière le programme « Tunisie Digitale » et ses avancées significatives.

Selon un bref communiqué du ministère des Technologies de la Communication, le projet EDUNET 10 met en avant la transformation numérique en cours dans les écoles tunisiennes. « Ce projet vise à offrir une éducation moderne et accessible à tous, tout en préparant les générations futures aux défis du XXIe siècle. Grâce au déploiement du très haut débit et à l’intégration des nouvelles technologies éducatives, l’école tunisienne se positionne comme une institution à la pointe de l’innovation et de la modernité », peut-on lire dans le même communiqué.

Gnetnews