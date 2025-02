Ramadan 2025 : Renforcement du contrÃ´le commercial et mesures pour assurer l’approvisionnement des marchÃ©s

Ramadan 2025 : Renforcement du contrôle commercial et mesures pour assurer l’approvisionnement des marchés

À l’approche du mois de Ramadan, le ministère du Commerce et du Développement a annoncé une série de mesures visant à garantir la disponibilité des produits de consommation et à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

Lors d’une conférence de presse dédiée aux préparatifs du mois saint, le directeur général de la concurrence, Houssem Eddine Touati, a dévoilé un renforcement du dispositif de contrôle, avec le déploiement de plus de 200 équipes à travers le pays. Ces équipes, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, seront chargées de surveiller les marchés et de lutter contre la spéculation et les infractions aux règles de la concurrence loyale.

Hausse de l’offre en produits essentiels

Pour assurer un approvisionnement stable, la distribution de café sera augmentée de 50% pour la consommation domestique, avec l’injection de 120 à 150 tonnes supplémentaires dans les grandes surfaces à partir de la semaine prochaine. Touati a assuré que ce produit est déjà disponible en quantités suffisantes sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, 25 millions d’œufs seront mis en vente avant le début du Ramadan afin de répondre à la forte demande durant cette période.

Une inflation maîtrisée et un marché plus stable

Selon Houssem Eddine Touati, le Ramadan 2025 débutera dans un contexte économique plus favorable, avec un taux d’inflation estimé à 6% et un retour à la normale de l’approvisionnement en plusieurs produits alimentaires. Les conditions climatiques favorables devraient également contribuer à une meilleure stabilité du marché.

Gnetnews