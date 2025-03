Reconnaissance des permis de conduire Tunisie-Italie : En attente dâ€™approbation parlementaire

Reconnaissance des permis de conduire Tunisie-Italie : En attente d’approbation parlementaire

Un accord signé le 16 janvier 2025 entre la Tunisie et l’Italie sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire est actuellement soumis à l’approbation des parlements des deux pays. L’Ambassade de Tunisie à Rome a apporté cette précision en réponse aux interrogations de la diaspora tunisienne, qui s’interrogeait sur la date d’entrée en vigueur de cet accord.

L’ambassade a également rappelé que l’accord précédent signé en 2004, qui visait le même objectif, demeure toujours en vigueur et continue de couvrir tous les permis de conduire délivrés avant octobre 2023. Elle a assuré qu’un suivi constant de ce dossier serait effectué et que la communauté tunisienne en Italie serait informée de toute évolution, en temps opportun.

Cet accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et son homologue italien, Antonio Tajani, lors de la visite de travail de Nafti en Italie, les 15 et 16 janvier 2025.

